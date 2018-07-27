В Тюменской области население стало «меньше кушать»

Тюмень, , 16:52 — REGNUM В Тюменской области за первое полугодие 2018 года оборот розничной торговли вырос на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём заработная плата тюменцев повысилась ровно на столько же. Однако отмечается рост цен на некоторые продукты и товары народного потребления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным Тюменьстата, в январе-июне 2018 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов в регионе, включая напитки и табачные изделия составил 45,8%, непродовольственных товаров — 54,2%. Тогда как в аналогичном периоде прошлого года на еду, спиртное и сигареты жители Тюменской области тратили больше — 46,9% в удельном весе, и 53,1% на остальные группы товаров.

Выросли за год, с июня 2017-го по июнь 2018-го, цены на хлеб и хлебобулочные изделия на 6%, рыбу и морепродукты — на 4%, на молоко и молочную продукцию — на 2,2%, алкоголь — на 1,4%. Подешевели более чем на 10% крупы и овощи. На 6% стали ниже ценники на сахар-песок, подсолнечное масло и яйца.

Зато подешевели автомобили на 4%. Более всего стали дороже транспортные услуги — на 17%, и медицинские — на 9,2%.

В рост идут цены на услуги. В целом — на 5%, но более всего подорожали транспортные — на 17%. Услуги сферы ЖКХ стали дороже на 8,5%, образовательные — на 5,6%, культурные — на 4,8%, медицинские — на 9,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, если брать статистику с 1 января 2018 года, то по России оборот розничной торговли вырос на 2,2%, а в Тюменской области — на 8%.

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