Путин: Россия не отказывается от использования доллара

Йоханнесбург, ЮАР, , 16:44 — REGNUM Россия не собирается совершать «резких движений» и отказываться от доллара как универсальной резервной валюты, заявил 27 июля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По мнению российского лидера, евро «более или менее может претендовать» на то, чтобы служить такой резервной валютой, однако «не в полном объёме».

Владимир Путин назвал «большой стратегической ошибкой» властей США введение ими ограничений, в том числе для расчётов в долларах, отметив, что Вашингтон «подрывает тем самым доверие к доллару как к резервной валюте».

По этой причине, обратил внимание президент России, уже десятки государств сегодня задумываются о других вариантах резервных валют.

Тем не менее, по его словам, Россия продолжит использовать доллар в расчётах «настолько, насколько финансовые власти США не будут препятствовать этому».