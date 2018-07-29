Польша имитирует «освобождение от российского газа»

Варшава, , 02:09 — REGNUM Попытки Польши «вырваться из жесткой зависимости от поставок российского газа» выглядят чисто пропагандистским ходом, рассчитанным на получение политических очков за антироссийскую риторику. На самом деле, способов отвязаться от российских поставок у Польши не существует. Почему дела обстоят именно таким образом, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Законы природы и экономики неотменяемы. Поэтому бодрый рапорт Петра Наимского, члена польского правительства, ответственного за «газовые вопросы», о готовности Польши после 2022 года к полному отказу от поставок российского газа, могут вызвать только недоумение. Действительно, отказавшись от газа российского, Польше просто негде будет брать какой-либо другой. Существующие схемы замещения газпромовских поставок неким норвежским газом не выдерживают серьезной критики с точки зрения перспектив. Ведь месторождения, которыми располагает Норвегия, уже прошли пик максимальной добычи, а потребности Европы в голубом топливе снижаться не собираются.

Но с какой стати ЕС будет ущемлять себя ради польских фантазий «борьбы с Россией»? И даже полный переход Польши с трубного на сжиженный газ не решает данную коллизию — и в этой схеме основным поставщиком окажется все та же «агрессивная Россия». Почему?

Читайте статью Польша в поисках пятого угла, также другие публикации Александра Запольскиса, посвященные связи европейской политики и экономики.