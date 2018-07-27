В Узбекистане ввели штрафы за нерациональное использование земли

Ташкент, , 16:56 — REGNUM В случае нецелевого и нерационального использования земли на участке до 1 га в Узбекистане землепользователи будут платить штраф в размере от трех до пяти минимальных размеров заработной платы, или 552,9−921,5 тыс. сумов (4464−7440 рублей). Об этом 27 июля сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на изменения в кодекс республики об административной ответственности.

Площадь орошаемых посевных земель в Узбекистане составляет 3,3 млн га. Расширение посевной площади невозможно. Кроме того, в республике наблюдаются проблемы износа ирригационных сооружений и выхода сетей из строя.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Узбекистане сложилась сложная ситуация с выращиванием хлопка — в весенний период длительное время наблюдалась сухая и холодная погода. Это привело к задержке в развитии хлопчатника. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ввести с 5 июля по 5 сентября «ударный двухмесячник накопления урожая».

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