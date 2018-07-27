Глава Крыма против судебных разбирательств МУПов с органами власти

Симферополь, , 16:38 — REGNUM Муниципальные предприятия не должны судиться с органами власти, вопросы погашения задолженности следует решать на совещаниях. Такую идею 27 июля высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, обсуждая вопрос выплаты долгов по коммунальным услугам некогда ликвидированных МУПов.

«В случае закрытия территориальных подразделений МУПов необходимо в обязательном порядке погасить долги за электроэнергию, воду и газ. Однако муниципальные предприятия не должны подавать в суд на органы государственной власти, а также на государственные и подведомственные предприятия. Всё должно решаться в рабочем порядке на совещаниях. По итогу у всех должны быть дорожные карты со сроками погашения задолженностей», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные унитарные предприятия Крыма задолжали за последние три года «Крымэнерго» 347 миллионов рублей.

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