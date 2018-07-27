В Марий Эл всё меньше семей могут улучшить жилищные условия

Йошкар-Ола, , 16:33 — REGNUM В Марий Эл по итогам 2017 года число семей, которые улучшили жилищные условия, сократилось на 3% по сравнению с предыдущим годом. Площадь жилых помещений, заселенных семьями — очередниками в 2017 году уменьшилась на 16%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

По данным ведомства, также на 57,8% упало число семей, получивших жилье по договору социального найма, площадь полученных таких образом помещений сократилась на 67,4%. Число семей, купивших жилые помещения, сократилось на 17,4% по сравнению с 2016 годом, а площадь — на 21,2%. Всего жилищные условия улучшили 895 человек, что на 16,4% ниже показателя 2016 года.

Снизилось число семей, которых сняли с учета для получения жилого помещения, по сравнению с 2016-м годом сокращение составило 16,1%. А вот число семей, нуждающихся в новых квартирах выросло на 23,5%.

Число семей, нуждающихся в новом жилье по состоянию на конец года, выросло на 6,8%. Из них увеличилось количество семей, которые живут в коммунальных квартирах, — на 18,6%, в ветхом и аварийном жилфонде — на 2,2%, в то же время снизилось число семей, проживающих в общежитиях на 32,6%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе-феврале 2018 года объем ввода жилья в Марий Эл снизился на 63,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сопоставимых ценах по сравнению с данными за январь-февраль 2017 года выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство» на сумму 876,6 млн рублей, что ниже, чем за два месяца прошлого года на 28,6%.

По итогам января-марта 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» сократился на 26,1%. Ввод жилых домов снизился на 29,6%.