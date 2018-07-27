В Липецкой области на соцзащиту за полгода направили 3,5 млрд рублей

Липецк, , 16:18 — REGNUM В Липецкой области в первом полугодии 2018 года на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения и содержание учреждений социального обслуживания граждан было израсходовано 3,5 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей из областной казны и 1 млрд — из федерального бюджета. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом говорилось на коллегии отраслевого управления, которая состоялась 27 июля.

Меры социальной поддержки за полгода получили около 327,7 тыс. жителей региона. На эти цели было направлено 2,53 млрд рублей, что выше уровня того же периода 2017 года.

На коллегии отмечалось, что на протяжении последних лет особое внимание уделяется демографической ситуации, поддержке семей с детьми. Липецкая область по показателю рождаемости (9,3 на 1000 человек населения) по-прежнему находится в числе лидеров среди регионов ЦФО. Число многодетных семей в области растет. На учете в органах соцзащиты, по данным на 1 июля, состоит 12 тыс. 891 многодетная семья — это на 438 семей больше, чем за аналогичный период 2017 года. В этих семьях воспитывают 42 тыс. 315 детей. Общая сумма социальных выплат и льгот для многодетных семей за первое полугодие составила 344,8 млн рублей.

Одно из основных направлений социальной политики — создание условий, обеспечивающих достойную жизнь льготным категориям населения. В Липецкой области живут 271 тыс. 857 льготников областного и федерального уровня. Региональными льготами пользуются 95 тыс. 536 человек, в первом полугодии они получили ежемесячные денежные выплаты на общую сумму 287,4 млн рублей. С 1 марта размеры ежемесячных денежных выплат были увеличены на 5%.

Особая категория граждан, пользующихся льготами, — ветераны Великой Отечественной войны. 16 тыс. 643 ветерана и членов семей погибших фронтовиков живут в Липецкой области. Среди этой категории граждан немало долгожителей. За полгода ветеранам вручено 964 персональных поздравления президента России в связи с юбилейными днями рождения.

«Государственная поддержка и помощь липчанам старшего возраста, формирование условий для их достойной жизни и самореализации — одна из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», — подчеркивает руководитель региона Олег Королев.