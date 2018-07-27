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Управляющие компании и МУПы задолжали «Крымэнерго» почти 350 млн рублей

Экономика

Складывается впечатление, что за электроэнергию на полуострове вообще никто не платит

Симферополь, 27 июля 2018, 16:09 — REGNUM  Муниципальные унитарные предприятия Крыма должны за потреблённую за последние три года электроэнергию 347 миллионов рублей. Об этом 27 июля на совещании в Совмине РК сообщил и.о. гендиректора предприятия Максим Лойко.

«Основной группой наших должников являются управляющие компании многоквартирных домов и водопоставляющие МУПы. В 2018 году 17 МУПов вообще никаких выплат за электроэнергию не производили», — отметил директор.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года бывший гендиректор «Крымэнерго» Виктор Плакида был отправлен в отставку из-за больших проблем с успеваемостью и реализацией федеральной целевой программы, которые привели к огромным убыткам. Накануне его отставки крымский общественник Александр Талипов сообщал, что всего лишь за четыре месяца 2016 года упущенная выгода «Крымэнерго» из-за фактических потерь электроэнергии в сетях составила почти 329 млн рублей.

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