Концессионер модернизирует уличное освещение Ижевска за 851 млн рублей

Ижевск, , 15:47 — REGNUM В рамках концессионного соглашения капитальные затраты на модернизацию уличного освещения в Ижевске составят 851 млн рублей. Проект модернизации представил в ходе заседания Инвестсовета города руководитель направления МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Руслан Рахимов, сообщили ИА REGNUM в администрации Ижевска.

По его словам, планируемая 15-летняя концессия предполагает объем инвестиций в размере 753 млн рублей. Вложения позволят заменить 30 тыс. светильников на светодиодные, экономия затрат на электроэнергию при этом составит около 40%. Также планируется заменить 230 км воздушных линий электропередач с неизолированного провода на изолированный, обновить 2,5 тыс. опор, начать реализацию проекта по переносу кабелей ВОЛС под землю. Эти работы инвестор предлагает провести за счет средств бюджета города. Кроме того, необходимо заложить в бюджет расходы по индексации на уровень инфляции и росту тарифов, отметил Рахимов.

В то же время потенциальный концессионер предлагает не растягивать модернизацию системы уличного освещения на 5−6 лет, как предполагалось ранее.

В материалах, подготовленных к Инвестсовету, говорится, что в случае постепенной модернизации затраты на электроэнергию составят 1,285 млн рублей, в случае заключения концессионного соглашения — 1,116 млн рублей. Таким образом, экономия составит 169 млн рублей. Объем капитальных затрат на все указанные мероприятия при передаче освещения Ижевска в концессию снизится на 52 млн рублей.

На инвестсовете принято решение отправить проект на доработку, создать рабочую группу для рассмотрения технико-экономической модели и механизмов реализации проекта. После этого проект вновь вынесут на инвестсовет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о подготовке концессионного соглашения на 15 лет в рамках повышения энергоэффективности власти Удмуртии заявили в начале июля. Зампред правительства республики Александр Свинин отметил, что концессионные соглашения — это один из наиболее привлекательных способов повышения энергоэффективности.

«Они понятны банкам, дают возможность привлечь частный капитал, тем самым расширяя рамки энергосервиса», — пояснил он.

Помимо концессии по освещению Ижевска, в стадии проработки находится проект аналогичного соглашения по энергоэффективности 200 республиканских и муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта, образования и здравоохранения. Организации будут объединять в группы по 50−100 объектов и предлагать подрядчикам подготовить проекты энергосбережения. Сейчас общий объем затрат этих учреждений на оплату ресурсов составляет 3,8 млрд рублей в год.