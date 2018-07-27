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До половины рынка автогаза на Украине пользуется «теневыми» схемами

Экономика

Там же работает 20% рынка дизельного топлива

Киев, 27 июля 2018, 15:30 — REGNUM  До 50% сжиженного газа для автомобилей на Украине продается нелегально, заявили в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), сообщает 27 июля УНИАН.

Согласно сообщению, в ассоциации теневой рынок дизельного топлива оценивают в 20%, автогаза — в 30−50%. Из-за этого в 2018 году государство может недополучить порядка 10 млрд гривен ($380 млн). Продают нелегальный газ незаконно установленные АЗС, которые никак не регистрируются и не оформляют официальных трудовых отношений со своими работниками.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что от 50 до 70% перевозчиков на общественном автотранспорте работают нелегально.

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«Теневая» занятость и борьба с ней
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