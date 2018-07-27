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Банк «Советский» просят признать банкротом

Экономика

Банк остался без лиценции ЦБ РФ еще 3 июля

Банк «Советский» просят признать банкротом
Mike Cohen
Банкротство

Санкт-Петербург, 27 июля 2018, 15:31 — REGNUM  Банк России обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о банкротстве АО Банк «Советский».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», иск был подан 25 июля, но пока не принят к производству, и дата рассмотрения дела о банкротстве еще не названа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля ЦБ РФ отозвал лицензию Банка «Советский» из-за недопустимого уменьшения собственного капитала банка и иных ненормативных показателей. С начала текущего года банк «Советский» находился под управлением внешней администрации.

Удовлетворение требований по обязательствам банка «Советский» перед другими кредиторами будет осуществляться в соответствии с законодательством о банкротстве в рамках ликвидационных процедур.

С 17 июля госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начала выплаты страхового возмещения вкладчикам Банка «Советский» и индивидуальным предпринимателям, имевшим счета в банке.

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