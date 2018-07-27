Первая «Ласточка» прибудет из Санкт-Петербурга в Псков 4 августа

Псков, , 15:18 — REGNUM Первый скоростной поезд «Ласточка» прибудет из Санкт-Петербурга в Псков 4 августа, обратно поезд отправится из Пскова 5 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Поезд будет отправляться ранним утром: «Ласточка» №810 из Пскова поедет в 6:00 и прибудет на Балтийский вокзал в 9:30. Из Санкт-Петербурга «Ласточка» №809 в Псков будет отправляться в 6:55, время прибытия в Псков — 10:25. Расстояние между городами «Ласточка» будет преодолевать за 3 часа 30 минут. В пути поезда будут делать остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.

В пресс-службе администрации Псковской области отметили, что в августе билеты на поезд будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: так, цена билета эконом-класса составит 432 рубля (для сравнения: билет на «Ласточку» Санкт-Петербург — Великий Новгород стоит от 557 до 579 рублей).

«Наличие регулярного поезда позволит улучшить транспортную доступность Псковской области и обеспечить конкуренцию на рынке пассажирских перевозок. Но самое главное — жители нашего региона теперь смогут быстрее, с комфортом и без пробок добраться до северной столицы, а петербуржцы к нам. На маршруте будет действовать гибкая тарифная сетка, и каждый пассажир сможет выбрать билет по приемлемой для него цене», — прокомментировал запуск «Ласточки» врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что в настоящее время основные пассажирские перевозки из Пскова в Петербург и обратно осуществляются на автобусах и маршрутках. В зависимости от дорожной обстановки время в пути составляет 4,5—5 часов. Между городами раз в неделю курсирует только один пассажирский поезд, время в пути — около 4 часов 20 минут. Существуют также маршруты пригородных поездов с пересадками в Луге, на которых из Пскова до Санкт-Петербурга можно добраться за 4 часа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, для запуска «Ласточки» Псков — Санкт-Петербург изготовили специальный комбинированный тепловоз, так как железная дорога по направлению из Пскова электрифицирована только до Луги.