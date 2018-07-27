Президент Киргизии: Чуйская область должна стать лидером развития регионов

Бишкек, , 15:15 — REGNUM «Село — это наш генофонд, обычаи и традиции, наша история. Развитие села означает развитие страны», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Жайылского района Чуйской области, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, проводившаяся до настоящего момента экономическая политика государства не способствовала развитию регионов.

«Бюджетная, налоговая, денежная, кредитная политика не учитывала особенности регионов. Вследствие чего в одном районе уровень жизни был лучше в пять раз, чем в другом, возросла внутренняя и внешняя миграция», — пояснил он.

Жээнбеков подчеркнул, что власти республики намерены изменить эту тенденцию. При этом президент отметил, что в Чуйской области имеется все необходимое не только для роста сельского хозяйства, но и для развития промышленности. В частности, развитая транспортная инфраструктура и большие возможности для выхода на рынки соседних стран.

«Чуйская область должна стать лидером в развитии регионов. Уверен, что она станет моделью развития и локомотивом для всей страны. Здесь в мире и согласии проживают представители более 60 наций. Чуйская долина заботится и кормит всех нас», — подытожил глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным министерства финансов, объем валового внутреннего продукта Киргизии в 2017 году превысил 520,9 млрд сомов (482,3 млрд рублей по текущему курсу), что по сравнению показателем 2016 года больше на 4,6%.

Объем промышленного производства в этот период достиг 94,9 млрд сомов (87,8 млрд рублей) или 18,2% В, а вклад сельскохозяйственной отрасли в экономику страны соствил более 64,2 млрд сомов (свыше 59,4 млрд рублей) или 12,3% ВВП.

Отметим, что наиболее активно промышленное производство росло в Таласской области, объемы выпускаемой продукции в этом регионе увеличились на 32,9%. В городе Ош — на 22,9%, в Чуйской области — на 17,3%, в Ошской области — на 16,1%. Наименьший прирост зафиксирован в Нарынской области — на 0,2% и в Иссык-Кульской области — на 2,5%.