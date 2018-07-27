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«Казахстанские железные дороги» могут отправить грузы по «южному коридору»

Экономика

Руководство компании встретилось с гендиректором PSA International Тан Чонг Мэном

«Казахстанские железные дороги» могут отправить грузы по «южному коридору»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан — Китай

Астана, 27 июля 2018, 15:16 — REGNUM  Компания «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) изучает возможность создания новых транспортных маршрутов через южный торговый коридор из города Чунцин (Китай) в Сингапур, сообщили 27 июля в пресс-службе компании.

Генеральный директор КТЖ Канат Алпысбаев и гендиректор компании PSA International Тан Чонг Мэн обсудили развитие перевозок между странами Туркестана, Южной Кореей, Японией и странами Юго-Восточной Азии. Стороны также обсудили планы по развитию Транскаспийского транспортного маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай инвестирует средства в развитие Транскаспийского транспортного маршрута (ТТМ), в который входят Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Турция. По мнению экспертов, ТТМ является транспортным конкурентом транссибирскому маршруту и по многим параметрам уступает ему.

Читайте ранее в этом сюжете: Транскаспийский маршрут из Китая в Европу. Окупятся ли инвестиции?

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Экономика Казахстана
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