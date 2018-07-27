«Казахстанские железные дороги» могут отправить грузы по «южному коридору»

Астана, , 15:16 — REGNUM Компания «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) изучает возможность создания новых транспортных маршрутов через южный торговый коридор из города Чунцин (Китай) в Сингапур, сообщили 27 июля в пресс-службе компании.

Генеральный директор КТЖ Канат Алпысбаев и гендиректор компании PSA International Тан Чонг Мэн обсудили развитие перевозок между странами Туркестана, Южной Кореей, Японией и странами Юго-Восточной Азии. Стороны также обсудили планы по развитию Транскаспийского транспортного маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай инвестирует средства в развитие Транскаспийского транспортного маршрута (ТТМ), в который входят Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Турция. По мнению экспертов, ТТМ является транспортным конкурентом транссибирскому маршруту и по многим параметрам уступает ему.

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