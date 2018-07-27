Центробанк рассказал о влиянии ЧМ-2018 на годовой рост ВВП

Москва, , 15:03 — REGNUM Проведение чемпионата мира в России в 2018 году положительно сказалось на темпах экономического роста страны. Об этом заявили в Центробанке РФ 27 июля.

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Это событие «внесло положительный вклад в годовой темп прироста ВВП во II квартале». Как отмечается в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по процентной политике, прирост составил 0,1−0,2 процентного пункта.

Отмечается, что обновлённые данные Росстата отражают более уверенный рост экономики в 2017-начале 2018 года, чем оценивалось ранее. Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5−2%, что «соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений».

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Вклад мирового первенства в экономику России оценивается в более 850 млрд рублей. Это около 1% ВВП страны. Сумма почти покрыла затраты на мундиаль, который был самым дорогим в истории.

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