Страны АСЕАН примут участие в совещании МВФ и Всемирного банка 10 октября

Джакарта, , 15:10 — REGNUM Комитет Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирный банк заявили, что лидеры Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют принять участие в международной встрече на Бали, Индонезия, 10 октября 2018 года, сообщает Antaranews.

Ежегодное совещание МВФ и Всемирного банка в этом году станет особенным, поскольку в нем примут участие 10 глав государств Юго-Восточной Азии.

Совещание откроет президент Индонезии Джоко Видодо. Ожидается, что в заседании Комитета МВФ примут участие все руководители центральных банков, а на совещание Комитета по развитию будут приглашены министры финансов.

Помимо этого, будет проведено множество семинаров, практикумов и других вспомогательных совещаний.

Для участия в этом грандиозном собрании также приглашены 20 глав государств. Планируется, что на совещание МВФ — Всемирный банк — 2018 прибудет около 18 тыс. делегатов из 189 стран мира.