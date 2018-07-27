Барнаульские теплоэнергетики выполнили половину ремонтных работ

Барнаул, , 09:01 — REGNUM Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) в Барнауле выполнило половину запланированных на текущий год работ по перекладке тепловых сетей. Весь объем ремонтных работ будет выполнен до начала отопительного сезона. Как сообщает управление по внешним связям СГК, специалисты подрядных организаций и собственный персонал СГК в Барнауле переложили порядка 6,1 км тепловых сетей из почти 12,2 км запланированных.

Планом 2018 года в Барнауле СГК предусмотрела капитальный ремонт коммуникаций на 17 участках тепловых сетей. В приоритете оказались магистральные трубопроводы диаметром от 400 до 800 мм. Их общая протяженность составит почти 3 км. На данный момент фактически переложено 2,6 км коммуникаций. Все участки магистральных сетей согласно постановления городской администрации по подготовке к ОЗП 2018−2019 г. переложены и включены в работу, по ним в данный момент завершаются работы по восстановлению благоустройства. Работы продолжаются на участках по улице Северо-Западная в районе дома №20 на пересечении с проспектом Ленина, на пресечении улицы Петра Сухова и проспекта Ленина. На трех участках ведется работа по замене линии циркуляции горячего водоснабжения.

В рамках текущего ремонта энергетики запланировали переложить 9,2 км тепловых сетей. Сюда попадут участки коммуникаций, порывы на которых были обнаружены в результате опрессовки и эксплуатации. На сегодняшний день заменено более 3,5 км трубопроводов. Работы ведутся силами собственного персонала компании. Помимо прочего ведутся работы по замене запорной арматуры (краны, вентили), насосов и иного вспомогательного оборудования.

«Как показывает практика, на конец года количество трубопроводов, которые мы переложим в рамках текущих ремонтов, еще увеличится, — отметил директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс. — В основном в этой части мы перекладываем внутриквартальные сети небольшого диаметра, однако это очень важная работа, которая дает нам гарантии, что не случится никакого инцидента в морозы».