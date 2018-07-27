Воронежский опорный вуз потратит на строительство нового корпуса 220 млн

Воронеж, , 14:00 — REGNUM Воронежский государственный технически университет (опорный вуз) опубликовал объявление о проведении тендера на строительство второй очереди учебно-лабораторного корпуса. Максимальная (начальная) цена контракта составляет в общей сложности 221,6 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документацию, опубликованную на сайте госзакупок 25 июля.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 10 августа, а на 16 августа намечено проведение торгов.

Средства будут выделять в два этапа: 133 млн 397,2 тыс. в 2018 году, еще 88 млн 251,7 — в 2019. Все работы подрядчик должен завершить к концу 2019 года, срок обозначен до 17 декабря.

Речь идет о строительстве по адресу улица 20-летия Октября, 84. Первая очередь учебно-лабораторного корпуса с бизнес-инкубатором была построена около десяти лет назад, тогда — для Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Позже ВГАСУ был включен в состав опорного вуза, созданного на базе Воронежского государственного технического университета.