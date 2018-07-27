Концессия как новый вид воровства? На Украине хотят продать порт «Южный»

Киев, , 13:52 — REGNUM Морской торговый порт «Южный» на Украине министерство инфраструктуры Украины намерено продать после передачи его в концессию, сообщает 27 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, мининфраструктуры Украины подготовило технико-экономическое обоснование передачи порта в государственно-частное партнерство. В частности, говорится о том, что после передачи в концессию предприятие будет ликвидировано, а весь персонал уволен. По мнению экспертов, если правительство пойдет на такой шаг, то это создаст прецедент новой схемы «теневой» распродажи государственного имущества.

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Напомним, на Украине объявили малую и большую приватизации, в ходе которых правительство намерено продать множество государственных активов.

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