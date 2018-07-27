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В Прикамье жильё подорожало почти на 7%

Экономика

На фоне роста объёма строительства жилья в регионе отмечен и рост цен на квартиры

В Прикамье жильё подорожало почти на 7%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Новая квартира

Пермь, 27 июля 2018, 13:51 — REGNUM  В Пермском крае средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра жилья в новостройках в первом полугодии 2018 года. По данным Пермьстата, составила 40 733 рубля, тогда как за аналогичный период 2017 года стоимость фиксировалась на уровне 38 095 рублей. Рост составил 6,9%.

В регионе отмечен рост объёмов строительства. Если за первые шесть месяцев 2017 года сдано в эксплуатацию 3846 квартир, то за этот же период 2018 года — уже 5001 квартира. Площадь новостроек выросла с 265,9 тыс. кв. метров до 386,1 тыс. кв. метров, то есть на 45,3%.

Общая площадь жилых домов, введённых в строй индивидуальными застройщиками, увеличилась с 139 756 тыс. кв. метров до 223 480 тыс. кв. метров. Рост составил 59,9%.

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Динамика цен на недвижимость
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