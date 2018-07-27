«Агродетище» экс-главы «Татфондбанка» перед ликвидацией хотят обанкротить

Казань, , 13:44 — REGNUM Компанию, созданную бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, требуют признать банкротом, но до этого ЗАО «Холдинговая Компания «Золотой Колос» объявило о своей ликвидации. Иск о банкротстве подан, но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом в деле выступила другая казанская компания — ООО «Ленд-Инвест», которая в 2017 году пять раз судилась с ЗАО. Например, в конце января 2018 года суд удовлетворил иск ООО о взыскании 11 567 910 рублей 00 копеек долга по договору купли-продажи акций от 15.06.2012 года. Ответчик решение обжаловать не смог. В банкротном иске сумма претензий составляет также 11 567 910 рублей.

ООО «Ленд-Инвест» через учредителя связано с финансовой корпорацией «Тимерхан», к компаниям которой ещё в январе 2018 года ТФБ подавал иск на 800 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Холдинговая Компания «Золотой Колос» учреждено 30 мая 2005 года Робертом Мусиным и Ринатом Губайдуллиным. Основной вид деятельности — управление финансово-промышленными группами, уставный капитал — 1 млн рублей. С 26 июня 2018 года компания объявила о своей ликвидации. ЗАО в разное время выступало учредителем и соучредителем 23 юрлиц, но 22 из них либо уже ликвидированы, либо в стадии ликвидации. Компания входит в Национальный союз свиноводов, учреждённый в Москве 65 юрлицами. Некогда «Золотой Колос» был крупным агропромышленным холдингом в Татарии. В 2011 году он по имевшимся долгам передал часть активов холдингу «Ак барс».

Напомним, проблемы у ПАО «Татфондбанк» начались в декабре 2016 года, крупнейший банк Татарии попытались спасти, но это не удалось. Уже в марте 2017 году у него отозвали лицензию, а в апреле признали банкротом. Долги самого ТФБ уже превышают 156 млрд рублей. В отношении Роберта Мусина возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за мошенничество, сам он находится под домашним арестом. Сумма ущерба по уголовным делам превышает 50 млрд рублей. Помимо этого, бывший банкир признан банкротом как физлицо, суд приступил к этапу реализации имущества, который продлится до конца декабря 2018 года. Сумма долгов, внесённых в реестр, превышает 0,5 млрд рублей, но ещё не все ходатайства кредиторов рассмотрены.

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