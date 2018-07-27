В Белоруссии увольняют чаще, чем берут на работу

Минск, , 13:42 — REGNUM Ситуация на рынке труда Белоруссии по-прежнему довольно тяжелая. Так, согласно данным Белстат, четвёртый месяц подряд в 2018 году организации республики принимают на работу людей меньше, чем увольняют. По данным за июнь, в первый летний месяц лишились работы 60,6 тысяч человек, в то время как приняли в организации на 2,5 тысячи меньше.

Доля уволенных больше всего в финансовой и страховой деятельности: потеряли работу на 40,2% людей больше, чем трудоустроили. Похожая ситуация в сфере образования: уволили на 33,3% людей больше, чем приняли. В организациях, которые занимаются операциями с недвижимостью, профессиональной, научной и технической деятельностью, тенденция сохраняется. Однако здесь доля уволенных не превышает доли принятых на работу более чем на 8,1%. В сфере здравоохранения и социальных услуг существенной разницы между этими двумя группами нет.

Обратная ситуация наблюдается в горнодобывающей промышленности, где за июнь на работу взяли на 99,3% больше, чем уволили. То же самое на предприятиях по водоснабжению, сбору, обработке и удалению отходов и проч. (на 55,6%), а также в некоторых других сферах деятельности.

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На днях Национальный статистический комитет республики опубликовал данные об уровне безработицы во втором квартале этого года: показатель составил 4,7% от численности рабочей силы. Сегодня заняты в белорусской экономике 4 млн 328 тысяч человек. То есть в начале лета было 203 тысячи безработных. Интересно, что данные об официальной безработице в стране значительно ниже и не превышают и 0,4%.

Напомним, что непростая ситуация на рынке труда Белоруссии сложилась ещё несколько лет назад из-за очередного экономического кризиса, который сами власти признавать не хотели, списывая имеющиеся проблемы в основном на внешние факторы. Например, в республике проблема безработицы особенно остро встала в 2015 году: в разных областях промышленности массово сокращали сотрудников. Эту проблему позднее признавал и сам президент Александр Лукашенко.

В 2017 году белорусские организации уволили 694,3 тысячи человек, приняв в целом на 41,1 тысячи меньше. Ситуация изменилась только к февралю 2018 года, когда организации трудоустроили больше людей, чем уволили: 42,7 тысячи против 41,5 соответственно.

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