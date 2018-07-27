В Мособлдуме призвали защитить краудфандинг от мошеннических схем

Красногорск, , 17:01 — REGNUM В России увеличилась доля инвестиций, приходящихся на краудфандинг. За 2017 год число инвесторов выросло до 14 млн человек, а для привлечения средств данным способом воспользовалась 871 организация. Об этом заявил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Тарас Ефимов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что в российском законодательстве до сих пор нет четкого определения краудфандинга, при этом оборот отдельных краудфандинговых площадок может доходить до 1 млрд рублей. Депутат считает, что необходимо разграничить сферы регулирования на инвестиции, ициативное бюджетирование и краудфандинг.

Так, инициативное бюджетирование — это общественное управление средствами бюджета с возможностью привлечения средств граждан. Краудфандинг предполагает, что и средства, и выполнение работ будут обеспечены людьми без привлечения бюджетных денег.

«Это их ключевое отличие. Провести такое же отличие с инвестициями уже сложнее — и там, и там фигурируют частные средства», — подчеркнул он.

Ефимов добавил, что при разработке законодательства в сфере краудфандинга важно обозначить, что данное понятие является сбором средств под определённые цели с конкретными сроками и результатами. Кроме того, необходимо назначить регулятора этих отношений и обеспечить защиту инвестора и его вложений от мошеннических схем.

«Пока сложно сказать, как именно может выглядеть итоговый законопроект, но, скорей всего, это будут нормативно-правовые акты в сфере инвестиций и финансов. Также это должно быть федеральное законодательство», — заключил парламентарий.

Напомним, 22 мая Государственная дума в первом чтении приняла закон «Об альтернативных способах привлечения инвестиций»

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