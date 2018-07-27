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В Индонезии сокращается незаконный рыболовный промысел — министр

Экономика

Министр по делам водных ресурсов и рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути заявила, что во время ее пребывания на посту министра около 10 тыс. рыболовных судов было задержано за незаконный рыболовный промысел

Джакарта, 27 июля 2018, 13:29 — REGNUM  Министр по делам водных ресурсов и рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути заявила, что во время ее пребывания на посту министра около 10 тыс. рыболовных судов было задержано за незаконный рыболовный промысел. Об этом сообщает Antaranews.

«Индонезия — морская держава. Наши моря широко раскинуты. Наша рыба была похищена в течение нескольких лет этим незаконным промыслом», — заявила министр.

При этом министр отметила, что незаконный рыболовный промысел сокращается. В 2017 году национальное рыбное хозяйство увеличило вылов рыбы с 6,5 млн тонн до 12,5 млн тонн.

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Внутренняя политика Индонезии
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