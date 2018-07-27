Очереди на улице, многочасовое ожидание: как работает МФЦ в Орле

Орел, , 13:18 — REGNUM Жители Орла, обратившиеся в многофункциональный центр, расположенный на улице Ленина, 1, вынуждены отстаивать многочасовые очереди, многие вопросы не получается решить за одно посещение. Активисты ОНФ попросили разобраться в нарушения работы МФЦ прокуратуру, сообщила пресс-служба реготделения ОНФ 26 июля.

«К нам обращаются граждане, которые жалуются на качество работы многофункционального центра. В офисе постоянно образуются очереди. Орловчанам приходится в течение нескольких дней подряд приходить, чтобы получить необходимые услуги или документы. Считаю, что такая ситуация недопустима», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

По информации общественников, длинная очередь перед входом в здание МФЦ скапливается еще с 07:00 — люди ждут открытия МФЦ на улице, чтобы получить пораньше талон. Еще час занимает очередь на получение самого талона. Но и это не гарантирует быстрого приема: с момента открытия офиса начинает работать лишь часть специалистов.

Активисты выяснили: пик очередей приходится с 10:00 до 12:00, во второй половине дня очередь начинает собираться к 17:00. На 26 июля в офисе работало только 14 окон из 33.

«Получается так, что люди стоят в очередях, но могут свою услугу не получить. Поэтому мы обратимся в правительство региона с предложением принять меры для усовершенствования работы многофункционального центра», — заявил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.