Всемирный банк позволит Украине на ходу взвешивать грузовики

Киев, , 13:06 — REGNUM Всемирный банк закупит для Украины новые весовые комплексы, позволяющие взвешивать грузовики на ходу, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 27 июля УНИАН.

Омелян рассказал, что общая стоимость весовых комплексов составит $4,9 млн, на эти деньги будет закуплено десять устройств. Установка комплексов запланирована на октябрь, размещать их будут вокруг Киева.

Напомним, ранее Омелян заявлял, что от 50 до 70% перевозчиков на общественном транспорте на Украине работают нелегально. Министр отметил, что правительство готово применять самые жесткие меры к нарушителям закона вплоть до отобрания автобусов.

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Также министр инфраструктуры заявлял, что в 2019 году начнется строительство железной дороги между Львовом и Варшавой с европейской колеей.

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