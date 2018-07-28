«Будем донашивать секонд-хенд» — перспективы электромобилей на Украине

Киев, , 17:22 — REGNUM Учет электромобилей на Украине явно требует корректировки. Так, по информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в первом полугодии 2018 года украинцы приобрели 3596 электромобилей, то есть почти на тысячу единиц больше, нежели за весь 2017-й. При этом за пять месяцев зарегистрировано только 2114 шт. Но, по данным «Укравтопрома», за первое полугодие зарегистрировано 1915 шт. Что же происходит с электромобилями на Украине, обсуждает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Электромобили с пробегом пользуются большим спросом, причем первое место в рейтинге продолжает удерживать Nissan Leaf — продано, по данным «Укравтопрома», 1282 шт., что составляет около 67% от общего объема продаж машин данного типа. На порядок отстает занимающий второе место BMW i3 (129 штук), за ним следуют Tesla Model (95), Mercedes-Benz B Electric Drive (57 шт.) и SMART Fortwo (50 шт). Что могло повлиять на рост ввоза электромобилей?

Полная отмена налогов на их импорт не является столь однозначной причиной. Так, глава Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Арсений Абдураимов полагает, что налоговые льготы на 2019 год могут не продлить, и дополнительные 20% к цене вновь сделают электромобили недоступными.

«Мы будем иметь рынок-помойку электромобилей со всего мира 5−10-летнего возраста, которые здесь будут шаманить, доделывать, переделывать. И у нас не будет ни своего производства, ни официального ввоза. Будем донашивать секонд-хенд», — говорит Абдураимов.

В свою очередь журналисты полагают, что указанная отмена налогов оказала на ввоз электромобилей избирательное воздействие, так как новых машин стали ввозить даже на 20% меньше.

Тем не менее уже к 2030 году все паркинги на Украине хотят оснастить зарядными станциями для электромобилей, замминистра Лев Парцхаладзе считает возможным, что к 2025-му они вытеснят другой транспорт, а Омелян говорит, что продолжает переговоры с BYD — крупным производителем литий-ионных батарей для электромобилей и электроавтобусов. Внимание Омеляна именно к аккумуляторам понятно: по информации украинских журналистов, месторождения лития на Украине перешли под контроль структур, приближённым к окружению Петра Порошенко, а значит, приход BYD дал бы им гарантированный сбыт. Как бы то ни было, новую фабрику BYD уже начал строить — в Китае.

О других новостях украинского авторынка читайте в статье: Гордость Украины — собрать 30% новой модели мусоровоза: обзор авторынка

Также читайте другие статьи Андрея Стеценко о политике и экономике Украины.