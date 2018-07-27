В Мурманской области обостряется ситуация с ценами на уголь и мазут

Мурманск, , 12:44 — REGNUM В Мурманской области цены на уголь за последние месяцы выросли на 56%, рост стоимости мазута составил в пределах 45%. Тарифы за потребление ресурсов покрывают только половину их стоимости.

Как сообщил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, на потребителях это подорожание пока не отразится — контракты уже заключены. Восполнять ресурсоснабжающим организациям потери будет областной бюджет.

«Губернатор подготовила обращение в Минстрой и Минэнерго, в правительство РФ о том, что стоимость мазутного топлива на бирже увеличилась, с тем, чтобы получить от федерального центра средства на погашение разницы между реальной стоимостью топлива и той, что заложена в тарифы, — сообщил Гноевский. — Мы покупаем его по 21 тысяче рублей за тонну. «Мурманэнергосбыт» при нормативном запасе в 62 тысячи тонн, уже заключил договор с Роснефтью на покупку 30 тысяч. Мурманская ТЭЦ тоже сейчас заключает договоры. Мазут наши предприятия уже третий год закупают напрямую у Роснефти, без посредников. Роснефть — это предприятие, которое производит топливо, она участвует в аукционах. То есть мы покупаем мазут на конкурсной основе. Но сегодня нет других поставщиков, которые дают отсрочку в 90 дней для «Мурманэнергосбыта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские депутаты попросили помощи у правительства РФ в связи с рекордным в регионе ростом цен на мазут.

«Отопительный сезон начнется вовремя. Одна просьба ко всем — платите вовремя. Если есть долги — заключайте графики погашения долгов», — попросил министр.

Отметим, что за счет сжигания мазута в Мурманской области вырабатывается более 75% тепла, с помощью угля вырабатывается 21% тепла.