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Налаживание отношений с КНДР и РФ даст «чистую энергию» для Южной Кореи

Экономика

Планы Сеула по отказу от атомной энергии неизбежно ведут к росту спроса на российский газ и геополитическому конфликту с США

Налаживание отношений с КНДР и РФ даст «чистую энергию» для Южной Кореи
Флаги Южной Кореи

Сеул, 28 июля 2018, 05:03 — REGNUM  Долгосрочное планирование развития, особенно промышленной и энергетической составляющей экономики, часто становится причиной корректировки политического курса. Как современные мировые тенденции в энергетике могут повлиять на приоритеты международного сотрудничества, на примере Южной Кореи рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Ставка на атомные электростанции, сделанная Южной Кореей с началом этапа бурного развития своей экономики, была совершенно оправданной. Ведь если нет месторождений полезных ископаемых на своей территории, то мирный атом — это самая эффективная замена. Но, в связи с современными веяниями перехода на европейскую модель энергетики с опорой на возобновляемые источники, атомную энергетику в Южной Корее ожидает существенное сокращение.

Полностью заменить потребности своей промышленности за счет солнечных и ветровых генераторов южнокорейским энергетикам в обозримой перспективе не удастся. По этой причине налаживание отношений с Россией и Северной Кореей может дать возможность южнокорейской экономике перейти на экологически чистые источники энергии, не снижая темпов промышленного развития. Что может стать основой этого позитивного сценария?

Читайте статью Энергетика: почему Сеулу выгоден союз с Россией и КНДР и другие публикации Александра Запольскиса, посвященные международным отношениям.

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