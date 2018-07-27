Затраты на модернизацию АЭС несравнимо ниже, чем строительство новых

София, , 12:33 — REGNUM 25 июля в Софии прошла торжественная церемония подписания заключительных актов выполненных работ по контракту между АЭС «Козлодуй» (Болгария) и консорциумом «Русатом Сервис» — «Риск Инженеринг» на обоснование возможности продления срока эксплуатации энергоблока № 6 до 60 лет. Со стороны АЭС «Козлодуй» протокол передачи был подписан генеральным директором Иваном Андреевым, со стороны «Русатом Сервис» — генеральным директором Евгением Сальковым.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, представители АЭС «Козлодуй», Болгарского энергетического холдинга, Агентства ядерного регулирования Болгарии и предприятий госкорпорации «Росатом», участвовавших в реализации проекта: «Русатом Сервис», «Концерн Росэнергоатом» и ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Результаты проведенных в рамках проекта работ показали, что обследованное оборудование, строительные конструкции и системы находятся в работоспособном состоянии и, учитывая существующую систему техобслуживания и ремонта, могут безопасно эксплуатироваться до 2051 года при условии проведения работ по управлению ресурсными характеристиками и выполнения указанных в заключениях рекомендаций.

«Совместно с партнёрами мы проделали колоссальную работу. Успешное осуществление проекта стало возможным благодаря исключительно ответственному подходу к проекту со стороны российских и болгарских специалистов, культурной близости и атмосфере доверия. Нашему сотрудничеству с Болгарией в области атомной энергетики уже более полувека. Учитывая уникальный опыт Росатома, мы будем рады оказать всестороннюю поддержку болгарским коллегам и по другим атомным энергетическим проектам», — отметил Кирилл Комаров.

«Продление сроков эксплуатации атомных энергоблоков — очень актуальная задача для тех стран, которые по каким-либо причинам не могут строить новые АЭС, — заявил член комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских. — С тех пор, как эти реакторы были построены (в случае с шестым реактором АЭС «Козлодуй», который был подключен к сети в 1991 году, речь идет почти о трех десятках лет — это не такой уж большой срок в масштабах атомной энергетики), был достигнут серьезный прогресс в модернизации оборудования».

«Как известно, атомные станции требуют очень больших затрат на этапе строительства, но они с лихвой оправдывают себя, учитывая долгий срок службы. В этом плане мероприятия, направленные на продление срока эксплуатации, обладают очень высокой экономической эффективностью, а удельные затраты на модернизацию несравнимо ниже, чем строительство новых блоков. С учетом того, что достаточно большое количество европейских АЭС приближается или уже приблизилось к моменту, когда необходимо принимать решение о дальнейшей судьбе энергоблоков, этот рынок выглядит весьма и весьма перспективным, — отметил он. — Безусловно, Росатом с его масштабными компетенциями в области продления сроков эксплуатации, модернизации атомных станций является на этом рынке серьезным игроком. Работы по продлению сроков службы АЭС в России ведутся с 1998 года».

«Еще одно перспективное направление, где российский опыт может быть востребован — это вывод АЭС из эксплуатации. Например, в Германии было принято решение о постепенном отказе от атомной энергии (хотя его экономическая обоснованность может вызывать вопросы), и в случае если власти страны не передумают, масштабы работ по закрытию, обращению с отходами предстоят очень большие», — пояснил Ветлужских.