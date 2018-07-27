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В Ярославле схему обращения с ТКО изменят с учетом приема мусора из Москвы

Экономика

Региональные власти вносят изменения в документ

В Ярославле схему обращения с ТКО изменят с учетом приема мусора из Москвы
Мусоровоз

Ярославль, 27 июля 2018, 12:21 — REGNUM  В Ярославской области началась актуализация территориальной схемы обращения с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. В новом варианте схемы, в частности, будет отражена возможность привоза твердых коммунальных отходов из других регионов. В существующей схеме этого нет. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с апреля в Ярославль привозят отходы из Москвы.

C 1 сентября в Ярославской области приступит к работе единый региональный оператор в сфере оборота ТБО. Он будет действовать в строгом соответствии с территориальной схемой. Но существующий документ устарел. Он утвержден в 2016 году, а за прошедшее время появились новые дома, производства, организации. Соответственно, увеличилось количество источников образования ТКО и контейнерных площадок», — рассказал начальник отдела по обороту твердых бытовых отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

В настоящее время московские отходы ввозятся на полигон «Скоково» под Ярославлем. Изменения в схему могут предусмотреть прием мусора как этим полигоном, так и другими. Региональные власти ранее обещали, что ввоз отходов составит не более 200 тыс тонн отходов в год и продлиться не более года.

Сбор данных для проведения корректировки схемы завершится до 15 августа. До 1 сентября работы по актуализации схемы будут завершены.

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