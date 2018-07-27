Госдума освобождает сделки по продаже аварийного жилья от госпошлины

Москва, , 12:16 — REGNUM Законопроект об отмене оплаты государственной пошлины при нотариальном заверении некоторых сделок по продаже квартир Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Речь идет о квартирах в домах, которые признаны аварийным жильем и подлежащим сносу. Согласно закону, все сделки по отчуждению такого имущества должны быть нотариально удостоверены — как в случае с продажей недвижимости, так и в случае с его изъятием. При этом размер госпошлины не зафиксирован — она составляет 0,5% от суммы договора и, соответственно, может меняться в зависимости от стоимости жилья. При этом закон устанавливает, что она не может быть ниже 300 рублей и выше 20 тыс. рублей.

«В условиях финансового кризиса для многих семей подобные расходы являются обременительными», — отмечают авторы законопроекта.

В связи с этим, они предлагают отменить госпошлину за нотариальное удостоверение подобных сделок. Однако, как отметили депутаты профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам в заключении, законопроект не уточняет, что предлагаемая льгота коснется именно жилых помещений. Депутаты предлагают изменить этот недочет в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Кроме того, по данным профильного комитета, под льготу подпадет большой круг лиц, что приведет к выпадающим доходам из бюджетной системы РФ. Однако их размер не уточняется.