Объявившим забастовку шахтёрам Забайкалья выплатили только половину долгов

п.г.т. Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, , 12:19 — REGNUM Похоже, что прекратившаяся было голодовка десятков рабочих Дарасунского рудника в Забайкалье по поводу трехмесячной задержки заработной платы скоро возобновится, поскольку они получили только половину (15,4 миллиона рублей) из 32 миллионов причитающихся им выплат. Судя по официальной информации краевых властей, накануне, 26 июля, для шахтёров изыскали средства на выдачу зарплаты и отпускных (40 работников) лишь за май. Также произведён полный расчёт работников, уволенных в мае, июне и июле 2018 года.

Напомним, решение отказаться от пищи 60 шахтёров приняли три дня назад. Позднее к ним присоединились ещё порядка 20 человек. После того как поступило известие, что некоторым работникам перечислили долги по зарплате, участники акции приняли решение о временном прекращении голодовки, но пообещали её возобновить, если к 30 июля долги не будут погашены. Тем более, что двоим участникам акции стало плохо и они были госпитализированы в подразделение Вершино-Дарасунской районной больницы Тунгокоченской ЦРБ.

Тем временем в отношении руководства рудника прокуратура возбудила уголовное дело об административном правонарушении (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ — «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»).

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