В России построено 100 пассажирских судов, заявил вице-премьер Борисов

Владивосток, , 11:46 — REGNUM На российских верфях построено более 100 пассажирских судов, заявил 27 июля вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на Международном дальневосточном морском салоне.

«Благодаря субсидированию процентов по кредитам и лизинговым платежам, введению механизма льготного лизинга, уже построены более 100 судов», — приводит агентство ПРАЙМ слова чиновника.

По его словам, еще около 1 млрд рублей будет выделено на строительство новых судов в 2019 году, а всего по программе лизинга Объединенной судостроительной корпорации будет освоено 14,8 млрд рублей бюджетных средств.

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