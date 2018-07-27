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Курский Россельхознадзор воюет с украинским мясом

Экономика

В регионе уничтожают продукцию, незаконно попавшую на территорию РФ

Курск, 27 июля 2018, 11:35 — REGNUM  Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за последние дни два раза спасало прилавки Курской области от появления на них санкционной животноводческой продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На Сеймском рынке областного центра 26 июля в продаже нашли сосиски, произведенные на предприятии Украины, — эта продукция запрещена ко ввозу на территорию РФ. Ветеринарных сопроводительных документов у продавца не было. Происхождение товара выяснили только по упаковке. Санкционные сосиски изъяли, а в отношении продавщицы, которая также оказалась гражданкой Украины, составили протокол об административном нарушении.

Ранее, 25 июля, на утильзаводе «Экорт» Курской области уничтожили 242 кг мяса цыпленка-бройлера, которое остановили на таможне в Международном автомобильном пункте пропуска «Суджа». Гражданин Украины пытался провезти 16 ящиков замороженного мяса из Киргизии на территорию Украины. Ветеринарных сопроводительных документов на продукцию у него тоже не было.

Как установили специалисты Россельхознадзора, мясо цыплёнка-бройлера было произведено на предприятии Украины и ввоз его на территорию РФ был незаконным. Задержанный груз изъяли, исследовали на наличие особо опасных для человека и животных заболеваний, после чего утилизировали.

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Контрабанда и борьба с ней
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