Производителей гаджетов обяжут перейти на российский софт

Москва, , 10:53 — REGNUM Производителей мобильных и электронных устройств могут обязать предустанавливать на смартфоны и компьютеры аналоги популярных приложений, только разработанные в России. Такую норму Федеральная антимонопольная служба предложила правительству закрепить в законе. Инициатива предусмотрена «дорожной картой» по развитию конкуренции на 2018−2020 годы.

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ФАС заключила мировое соглашение с Google

Производители смартфонов также должны разрешить пользователям полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных, чтобы у покупателей была возможность выбирать и заменять предустановленные программы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Главным исполнителем подготовки федерального закона должна стать Минкомсвязь, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор. Появиться новый закон может уже к апрелю 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года ФАС России установила нарушение в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений — предустановка — оказался полностью зарезервирован за Google. В апреле 2017 года спор был разрешён в Арбитражном суде Московского округа мировым соглашением между Федеральной антимонопольной службой и корпорацией Google, сообщили в ФАС.

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