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В Минэнерго РФ сообщили об увеличении добычи нефти в июле

Экономика

Добыча будет восстановлена примерно на две трети от объявленного ранее снижения

В Минэнерго РФ сообщили об увеличении добычи нефти в июле
Иллюстрация: Money-matters.ru
Добыча нефти

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 10:49 — REGNUM  Российские добывающие компании нарастили добычу нефти в июле в рамках сделки ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на полях саммита БРИКС в ЮАР.

«Из 300 тысяч восстановим добычу (в июле) где-то на 200−250 тысяч баррелей в сутки относительно 300 тысяч, которые были снижены от октября 2016 года», — приводит «Парламентская газета» слова министра.

Напомним, по условиям сделки ОПЕК+ Россия обязалась сократить добычу и выполнила условия соглашения. В результате организация стран — экспортеров нефти сумела добиться выполнения заявленных показателей добычи.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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