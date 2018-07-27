В Якутии придумали, как легализовать экспортную торговлю бивнями мамонтов

Якутск, , 11:00 — REGNUM Легализовать оборот добываемых в Якутии мамонтовых бивней намерены с помощью создания площадки для проведения открытых электронных торгов этими ископаемыми. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, эту задачу собираются реализовать за месяц — уже к четвёртому Восточному экономическому форуму, который пройдёт во Владивостоке в начале сентября.

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С помощью электронной торговли руководство Якутии намерено также сделать законным экспорт этого сырья, добиться повышения его закупочной стоимости и поступления налогов от этой деятельности в бюджет республики. Кратко задача сформулирована как формирование легального, цивилизованного и развивающегося рынка добычи, оборота и экспорта бивней мамонта.

Срок в один месяц на создание площадки для электронных торгов бивнями мамонта определил председатель правительства республики Владимир Солодов в ходе рабочего совещания по вопросам переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны.

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Создание площадки будет осуществляться в рамках Концепции развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов, которая сейчас обсуждается и проходит согласование. Кроме того, территории, где идёт сбор бивней мамонта, намерены отнести к участкам недр местного значения. Депутаты Якутии и представители республики в Госдуме уже инициируют соответствующие поправки в федеральный закон «О недрах». Как предполагается, соответствующие корректировки этого документа помогут отрегулировать сбор палеонтологических коллекционных материалов в коммерческих целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители правительства Якутии сообщали о намерении создать единого оператора по сбору, переработке и экспорту бивней мамонта. Об этой инициативе сообщал министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов, который уволился со своей должности после назначения врио главы региона Айсена Николаева.

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Напомним, сбор и экспорт бивней мамонта — болезненная тема для Якутии, на территории которой сосредоточено 80% этого сырья. В этой сфере процветает нелегальный бизнес, мамонтовая кость активно и незаконно вывозится в Китай: объёмы продаж с «черного» рынка почти в 120 раз превышают официальные. В связи с этим в 2017 году руководитель управления Министерства культуры РФ по ДФО Александр Мартынов наделил бивень мамонта статусом культурной ценности, которую по закону нельзя повреждать. В ответ жители Якутии, легально добывающие это сырьё, вышли на митинг, заявив, что такое нововведение ставит вне закона все косторезные мастерские.

«Сбор бивней — это то, что поддерживает сейчас население в северных улусах. Хлеб стоит 100 рублей, картошка — под 300 рублей. Сейчас в этой сфере занято около десяти тысяч якутян. Как выживать, не занимаясь сбором бивней? Мы не знаем», — комментировал эту ситуацию председатель Якутской ассоциации сборщиков мамонтовой фауны Константин Охлопков.

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