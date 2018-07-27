На северо-востоке Китая открылся музей малочисленной народности сибо

Шэньян, Китай, , 10:46 — REGNUM Музей, посвященный культуре китайской этнической группы сибо открылся в столице провинции Ляонин городе Шэньян на северо-востоке Китая, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Музей занимает площадь 7,4 тыс. кв. метров и имеет три этажа выставочных помещений, на которых представлено более 300 предметов, адресующихся к истории сибо, их быту, культуре и общественным отношениям.

«Мы надеемся, что музей сможет полностью выразить дух народа сибо и его великолепную культуру», — заявил представитель нового района Шэньбэй, одного из крупнейших мест проживания народа сибо в Китае.

На строительство музея было затрачено более 72 млн юаней ($10,6 млн). Он будет работать ежедневно за исключением понедельник и будет принимать посетителей совершенно бесплатно.

Отметим, что в сибо является малочисленным народом Китая. Согласно переписи 2010 года их проживало в Китае всего около 190,48 тыс. человек. Проживают преимущественно на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и некоторых районах провинции Ляонин и Цзилинь.