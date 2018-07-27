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Жириновский: Госмонополия на сахар заменит экспорт нефти и газа

Экономика

Это принесет в бюджет 80% существующих доходов

Жириновский: Госмонополия на сахар заменит экспорт нефти и газа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 27 июля 2018, 10:20 — REGNUM  Введение госмонополии на сахар может принести в бюджетную систему РФ дополнительные средства в том же объеме, что и доходы от продажи нефти и газа. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Надо монополию на сахар ввести. Это очень вредный продукт, но тоже самый потребляемый», — заявил Жириновский.

Сахар потребляется в каждой семье, и если ввести на него госмонополию, то это позволит существенно наполнять бюджетную систему РФ, уверен депутат Госдумы.

«Если мы введем монополию на него и жесткую позицию с таможней, то у нас даже без нефти и газа будет 80% бюджета. Остальные 20% уже дает другая промышленность, мы можем нефть и газ вообще сбросить в сторону, как будто нет у нас нефти и газа. А доход будет», — отметил Жириновский.

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