В Ростове-на-Дону льготников отказываются возить за полцены

Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM Водители ростовского пассажирского транспорта отказываются возить граждан, относящихся ко льготным категориям, за половину стоимости проезда. Об этом свидетельствуют результаты инспекции городского департамента транспорта, сообщает ИА REGNUM.

Проверка работы городского общественного пассажирского транспорта, которую специалисты провели с 20 по 26 июля 2018 года, выявила 15 фактов нарушений. Лидерами «чёрного списка» стали три транспортных компании, обслуживающие пассажиров. Это ЗАО «АТП №5», ООО «Янтарь 1» и ООО «Авто-Лидер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону принят документ, согласно которому вместо маршрутных такси будут запущены автобусы большой вместимости. В результате будет закрыто около 30 направлений. После оптимизации транспортной сферы города-миллионника ростовчан будет обслуживать около 1,3 тыс. единиц общественного пассажирского транспорта.

«Мы планируем увеличить количество автобусов большого класса и сократить количество автобусов малого класса. Перевозки пассажиров будут организованы по регулируемому тарифу, с предоставлением всех предусмотренных законодательством льгот. Общее количество подвижного состава будет составлять порядка 1 280 единиц, что с учётом увеличения вместимости подвижного состава значительно повысит уровень предоставления транспортных услуг на территории города», — сказал ранее ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптимизация транспортной сферы Ростова-на-Дону: подробности