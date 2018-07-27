В Оренбуржье появится новый нефтеперерабатывающий комплекс

Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбургской области началось строительство комплекса переработки углеводородного сырья ЗАО «Южно-Уральская промышленная компания». Губернатор Юрий Берг отметил значимость проекта для экономики области и процесса евразийской интеграции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Нефтеперерабатывающий комплекс будет включать в себя автомобильный и железнодорожный сливные терминалы, парк перекачки сырья, установки атмосферно-вакуумной перегонки, битумную установку, товарный парк, авто‑ и железнодорожные наливные терминалы, установку фасовки битума, а также вспомогательные производства, включая мини-ТЭЦ для обеспечения комплекса паром и электроэнергией.

Предприятие будет производить широкую фракцию светлых углеводородов, вакуумный газойль и дорожный битум. Глубина переработки углеводородного сырья составит 98%.

«Проект Южно-Уральской промышленной компании полностью отвечает стратегии развития Оренбургской области, в числе главных направлений которой — инвестиции, развитие производства, новые рабочие места, ответственная экологическая и социальная политика предприятий. Новый комплекс по переработке углеводородов будет способствовать успешной деятельности нефтегазовой отрасли не только Оренбуржья, но и нашего соседа — Казахстана», — сказал глава региона Юрий Берг.

Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов назвал строительство нефтеперерабатывающего комплекса ЮУПК еще одним оренбургским проектом, укрепляющим экономические связи приграничных регионов двух государств.

Почетные гости торжества 26 июля открыли памятный знак, символизирующий начало строительства. На создание комплекса переработки углеводородного сырья ЗАО «ЮУПК» предусмотрены инвестиции в размере около 12 млрд рублей. С внедрением инвестпроекта в регионе появится 300 новых рабочих мест, и увеличатся объемы налоговых поступлений в бюджет региона. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.