На Украине хотят запустить незапланированный скоростной маршрут

Киев, , 09:59 — REGNUM В 2018 году на Украине планируют построить скоростной маршрут «Киев — Николаев», заявил исполняющий обязанности главы «Украинских железных дорог» (УЖД) Евгений Кравцов, сообщает 27 июля «112 Украина».

По его словам, УЖД запланировали электрификацию железной дороги «Долинская — Николаев». После завершения работ можно будет запустить скоростной поезд «Интерсити», продлив маршрут «Киев — Херсон». Кравцов подчеркнул, что в 2018 году УЖД не собирались работать над скоростным маршрутом, но все же ускоренный поезд запустить могут.

Напомним, по словам главы объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александра Калекова, УЖД испытывает большие проблемы, однако методы их решения могут вызвать кризис в украинской экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: «Укрметаллургпром»: политика УЖД убивает экономику страны