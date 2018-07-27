По осени считать будут: ЦБ перенёс сроки повышения тарифов ОСАГО

Москва, , 09:50 — REGNUM Ценовая реформу ОСАГО, которая должна расширить тарифный коридор и изменить коэффициенты, влияющие на стоимость полиса для автовладельцев, провести которую планировалось летом 2018 года, откладывается. Сроки повышения тарифов ОСАГО будут перенесены по «техническим причинам».

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Как пояснил глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния, Банк России не успевает зарегистрировать соответствующий нормативный акт в Минюсте РФ. Он отметил, что скорее всего, это произойдёт в начале осени.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентах страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств Центральный банк России обнародовал ещё 14 мая 2018 года. Согласно проекту, предполагается расширить коридор базового тарифа для легковых автомобилей физлиц на 20% вниз и вверх. Так, минимальная ставка будет снижена с 3,4 тыс. рублей до 2,7 тыс. рублей, а максимальная вырастет с 4,1 тыс. рублей до 4,9 тыс. рублей.

Также предполагается переход на новый порядок расчёта коэффициента бонус-малус (КБМ), который даёт скидку за безаварийную езду.

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