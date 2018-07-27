Капитализация Facebook рухнула на $120 млрд за один день

Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM Снижение стоимости акций социальной сети Facebook привело к падению капитализации компании на $120 млрд, что стало историческим антирекордом на фондовом рынке США, передает агентство Bloomberg.

Обвал стоимости акций на 18,35% произошел накануне во время открытия торгов на американской площадке NASDAQ. Всего за несколько минут компания, которая стоила $629,71 млрд, потеряла $119,4 млрд.

Такое падение, отмечают аналитики, спровоцировала публикация квартального отчета компании, в котором зафиксировано уменьшение чистой прибыли до $3,89 млрд, а также негативные прогнозы относительно развития социальной сети в будущем.

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