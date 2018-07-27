В Орловской области определен регоператор по обращению с отходами

Орел, , 09:44 — REGNUM В Орловской области определили регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Как сообщила пресс-служба областного правительства 27 июля, по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора получит ООО «УК «Зеленая роща». Предприятие учреждено АО «Корпорация развития Орловской области», является компанией с государственным участием.

Как пояснили в пресс-службе, в общей сложности на конкурс было принято две заявки. ООО «УК «Зеленая роща» получит статус регоператора на срок в десять лет.

К работе регоператор приступит с 1 января 2019 года, до этого времени будет проведен отбор компании-перевозчика, документальное оформление. С той же даты в регионе начнут действовать единые тарифы на обращение с ТБО — их согласует и установит региональное управление по тарифам и ценовой политике.

В департаменте строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области сообщили, что выбор регоператора позволит создать единую централизованную систему сбора ТБО.

Врио губернатора Андрей Клычков, комментируя выбор регоператора, отметил, что тема мусора для региона крайне актуальна: ежегодно в Орловской области образуется более трех миллионов тонн отходов. Глава региона выразил надежду, что с помощью оператора удастся стабилизировать ситуацию с вывозом мусора, которая за последнее время обострилась.