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На Украине почти на 30% упали объемы продаж сигарет

Экономика

При этом инвестиции в производство табачных изделий растут

На Украине почти на 30% упали объемы продаж сигарет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сигареты

Киев, 27 июля 2018, 09:26 — REGNUM  Объемы продаж табачных изделий на Украине за первое полугодие 2018 года упали на 28% по сравнению с первым полугодием 2017 года, сообщает 26 июля Украинский центр контроля над табаком.

Согласно сообщению, сокращение торговли табачными изделиями на Украине связано с повышением цен на сигареты и ростом акцизов. Сигарет было произведено в течение января — июня 2018 года 34,4 млрд, что на 17,7% меньше аналогичного периода 2017 года, а продано — 18 млрд сигарет, что меньше на 28% прошлогодних показателей.

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Напомним, в первом квартале 2018 года инвестиции в производство продуктов и табачных изделий на Украине выросли на 56% по сравнению с первым кварталом 2017 года.

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Табачная промышленность
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