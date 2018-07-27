Котировки на нефть зависят от твитов и заявлений из США — эксперт

Москва, , 09:24 — REGNUM Котировки на нефть, продолжают зависеть от твитов и заявлений из США. Угроза новых санкций к ЕС напрямую на сегодня снизилась, но Вашингтон оставил рычаг влияния на Европу в виде России. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

По его словам, шантаж по «Северному потоку — 2» заставляет менять подход к покупке ресурсов у Москвы. В то же время, этот фактор уже слабеет, поскольку рынки привыкают к манере Вашингтона вести дела, поэтому основные новости на рынке нефти идут от постоянных точек фокуса внимания участников рынка. Это торговые войны (про ВТО уже никто и не говорит), запасы в ЕС и США, а также рост добычи у основных экспортеров углеводородов (Россия, в том числе) и, конечно, перекладывание активов капитала.

Эксперт добавил, что сильные сигналы сегодня маловероятны, поэтому участники рынка могут спокойно заниматься продажей и покупкой активов в течение дня, а желание изменить доли бумаг приведет к сбросу их части и локальному снижению котировок. В итоге, цена пятницы составит $74 за баррель, снижаясь с уровней четверга (26 июля). Этот уровень ожидаем большинством участников рынка, поэтому считается к вечеру основным.

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