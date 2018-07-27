«Бунт гастарбайтеров» в Тобольске: причины и последствия

Елена Миронова, , 11:56 — REGNUM

В Тюменской области прокуратура возбудила восемь административных дел в связи с «бунтом гастарбайтеров» на территории строительства нефтехимического гиганта «Запсибнефтехим». В настоящее время выявлено 26 нарушений закона в шести организациях Москвы, Санкт-Петербурга и Тобольска.

Причины бунта

Напомним, 15 июля 2018 года на площадке возведения «Запсибнефтехима» под тюменским городом Тобольском произошла массовая драка иностранных рабочих с сотрудниками службы безопасности вахтового городка строителей и полиции. Причиной драки, как изначально прозвучало в социальных сетях, якобы стала невыплата заработной платы строителям одним из подрядчиков — ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис». В течение суток о событиях на площадке «Запсибнефтехима» было известно лишь из паблика «Криминальный Тобольск», где, как водится, собирались слухи о том, как глухой слышал, что немой рассказывал и слепой видел. Выжидательная позиция руководителей строительства и правоохранителей поддерживала запах жареного.

Первыми перестали играть в молчанку в компании «Сибур-Тобольск», пресс-служба которой в официальном ответе объяснила беспорядки «обсуждением заработной платы и условий проживания», отметив, что пострадали один водитель и автомобиль. А полиция с охраной якобы проводили «профилактические мероприятия».

В пресс-службе ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» тем временем заявили об отсутствии задолженности по заработной плате и о том, что «массовой драки на нашей строительной площадке не было».

«По сведениям, дошедшим до нас, был небольшой инцидент у стороннего субподрядчика, название которого мы не хотим предавать огласке из-за соображений морали. Рабочие «Ренейссанс Хэви Индастрис» к данному происшествию не имеют отношения», — говорилось в официальном сообщении руководства фирмы.

По поручению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва была организована проверка «конфликтной ситуации».

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Отметим, на площадке «Сибура» строится промышленный гигант «Запсибнефтехим» для глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи. На возведении комбината работают свыше 25 тыс. человек, более половины из которых — иностранные рабочие.

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Первая проверка Тюменской прокуратуры показала, что «бунт гастарбайтеров» произошёл из-за претензий строителей к организации перевозок к местам работы, питанию и медицинскому обслуживанию.

«Из объяснений граждан ближнего зарубежья следует, что на строительстве объекта они работают по срочным трудовым договорам, вся заработная плата им выплачивается, но не два раза в месяц, как это предусмотрено трудовым договором, а единовременно», — гласил первый пресс-релиз регионального надзорного ведомства.

«Давайте называть вещи своими именами»

Информация было настолько неоднозначной, что заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв лично приехал в Тюменскую область и проверил ход работы своих подчинённых. В итоге он принял решение о создании дополнительной комиссии по выявлению нарушений законности на строительной площадке «Запсибнефтехима».

"В сфере защиты трудовых прав граждан в Тюменской области не всё так гладко. Об этом говорит инцидент, произошедший на стойке «Запсибнефтехима». Работники, участвовавшие в его возведении, в связи с невыплатой заработной платы фактически, давайте называть вещи своими именами, устроили бунт и вступили в серьезную конфронтацию с представителями работодателя. Тема должна быть в ближайшее время ликвидирована», — заявил Юрий Пономарёв.

Тем временем генеральный директор «Ренейссанс Хэви Индастрис» Михаил Ледовский назвал «бунт гастарбайтеров» «провокацией маленькой группы индивидуумов, которые уже выявлены», заявив о расторжении трудовых отношений с бунтовщиками. Далее, на основании судебных решений, принудительно покинули пределы Российской Федерации десять граждан Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, среди которых были и заводилы конфликта. Чтобы другим неповадно было, видимо.

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Катализаторы и ингибиторы конфликта

На пресс-конференции 26 июля 2018 года заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров сообщил прессе о катализаторе бунта иностранных рабочих. Произошёл несчастный случай: из переполненного автобуса выпал один из строителей, и транспорт переехал ему ногу.

«Но официально о ситуации не было заявлено в соответствующие органы, помощь пострадавшему оказали не своевременно», — пояснил Руфат Биктимеров.

Причём большинство гастарбайтеров, работающих на возведении «Запсибнефтехима», по словам зампрокурора, не владеет русским языком, и по этой причине они не могут пожаловаться в надзорные органы как следует.

Далее выяснилось, что в бунте участвовали более 300 человек. Строители сняли каски и стучали ими по асфальту, требуя общения с руководителями субподрядных организаций. От рук бунтовщиков пострадали два человека: строитель из Таджикистана, пытавшийся их остановить, и водитель автомобиля УАЗ, уроженец Киргизии, который снимал инцидент на телефон.

После ценных указаний заместителя генерального прокурора дополнительная комиссия провела собственную проверку причин бунта. И выяснила, что гастарбайтеры напраслину не возводили. В трёх субподрядных московских фирмах — ООО «Ден-Строй», ООО «Источ-Констракшн» и ООО «Элай-Строй» — заработная плата работникам, действительно, выплачивалась один раз в месяц, хотя по трудовому законодательству должна выдаваться не реже, чем каждые полмесяца. При этом компенсация за задержку зарплаты не начислялась. В отношении каждой организации возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата зарплаты в срок»).

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Установлено, что в холодильнике одной из столовой хранилась продукция без информации о дате изготовления и сроке ее годности. Персонал там работал без медицинских книжек и соответствующей квалификации. Возбуждены административные дела в отношении ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» (Санкт-Петербург) и его представителя на «Запсибнефтехиме» по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

В медико-санитарной части вахтового городка строителей иных нарушений, как несоблюдение температурного режима в помещении, не обнаружено. В отношении ООО «Запсибнефхим» и фельдшера медчасти возбуждено дело по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Также подтвердился факт перевозки пассажиров сверх предусмотренного количества, а также нарушения правил использования тахографа (контрольный прибор в составе транспортного средства, предназначенный для контроля и регистрации таких параметров, как: скорость движения, пробег автомобиля, периоды труда и отдыха экипажа — ИА REGNUM ). Заместитель директора ООО «ТрансАвто» понесёт наказание по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ («Выпуск на линию транспортного средства для перевозки пассажиров с нарушением установленных правил использования тахографа»).

СУ СК РФ по Тюменской области проводит на данный момент следственные действия по поводу нападения на пострадавших. Комиссия прокуратуры, в которую входят сотрудники полиции, Гострудинспекции и Роспотребнадзора, продолжает проверку причин «бунта гастарбайтеров».