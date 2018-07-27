Эксперт: «Доллар еще немного уступит свои позиции»

Москва, , 09:16 — REGNUM Цена на американскую валюту снова устремится к нижней части определенного ей коридора в 62 рубля за доллар. К сожалению, задорное снижение ослабляется продолжающимся выходом иностранных участников рынка и выводом валюты за рубеж. Кроме того, укрепление рубля после встречи в Йоханнесбурге (ЮАР) также не было серьезным, несмотря на продуктивность переговоров, особенно в неформальной их части. Россия смогла показать свои позиции и получила понимание в ответ. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«Пятница (27 июля) будет временем, когда доллар еще немного уступит свои позиции, но ниже 62,5 он не опустится, «излишки» валюты все также отбираются правительством или задерживаются на валютных счетах компаний-экспортеров», — сказал он.

К тому же покупки на валютном рынке уже заканчиваются и влияние зарубежного капитала постоянно слабеет, поэтому основные изменения ожидаются именно на внутренних новостях и решениях, добавил эксперт.

По его словам, летний период снижает общую активность, но серьезность изменений в мире заставляет торговые площадки колебаться все сильнее, а валютные торги увеличивают объемы и суммы сделок.

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